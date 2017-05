Direction les Etats-Unis. Donald Trump va-t-il tomber à cause la Russie ? Après Trump qui vire le président du FBI et Trump qui donne des infos top-secrètes aux Russes, on s'attend à chaque instant à voir tomber la dernière bombe du jour. On retrouve Martin en duplex de l’Etat de New York, où il s'est rendu dans le quartier russe de Little Odessa.