TRUMP, SAISON 1 - Spéciale Martin Weill aux USA

Retour sur toutes les images de la campagne et les premiers pas de Donald Trump à la Maison Blanche avec Martin Weill. Ancien correspondant de TF1 à Washington, Gilles Bouleau sera l'invité fil rouge de cette soirée. Il commentera pour nous les images des premiers mois de Donald Trump à la Maison Blanche : les premiers chiffres, les couacs, les tweets, les poignées de mains, les " fake-news "…Des reportages exclusifs : le springbreak à Miami, les minorités qui s'arment, une plongée dans l'Amérique anti et pro-Trump avec un document dans les mines de Virginie… Mais aussi des versions inédites des reportages de Martin avec les Trumpettes, les coulisses de la Maison Blanche, les concours de nourriture...Sans oublier un "Transpi" spécial golf, sport favori de Trump, par Étienne Carbonnier et un petit Q spécial célébrités.