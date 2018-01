Trump traite des pays africains de « pays de merde »

Décidément, il ne se passe pas un jour sans que Donald Trump ne fasse parler de lui… Et ce n’est jamais en des termes élogieux. Parmi ses derniers faits d’armes, une insulte à l’égard des pays africains. Le Washington Post vient en effet de révéler que le président américain a qualifié Haïti et les pays africains de « pays de merde ». Une révélation qui a provoqué bien évidemment l’indignation des télé et des journalistes américains. C’est le cas notamment Chris Cuomo, journaliste sur CNN, qui a lancé sur twitter le hashtag « #ShitholePresident », que l’on peut traduire par « Président de merde ». Mais Donald Trump s’est également pris les pieds dans le tapis cette semaine. Le Washington Post a également révélé que le président s’est en effet vanté d’avoir vendu, à la Norvège des avions de chasse de type F-52 pour un montant de 52 millions de dollars. Sauf que ces fameux « F-52 » n’existent que dans le jeu vidéo Call of Duty.