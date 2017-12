Trump veut son ambassade à Jérusalem

Donald Trump fait trembler le Moyen-Orient. Hier, le président américain a pris une décision historique, une décision explosive ! Ça fait des années, des dizaines d’années que Jérusalem est revendiquée par les deux peuples comme capitale. Jérusalem-Est pour les Palestiniens et TOUT Jérusalem pour les Israéliens. Et Donald Trump a donc tranché, d’un claquement de doigts, tout seul dans son coin. Et ça provoque déjà beaucoup de tensions et des affrontements dans la région. Extrait de l’émission Quotidien du jeudi 7 décembre 2017 – Partie 1