Tucker Carlson a déjà retrouvé du travail (et c’est sur Twitter)

Récemment licencié de Fox News, l’animateur controversé Tucker Carlson a déjà retrouvé du travail : il a annoncé que son émission serait désormais diffusée sur Twitter. Il n’en a pas détaillé le contenu et a préféré s’en prendre aux médias comme son ami Donald Trump. Il n’a pas tari d’éloges sur le réseau social Twitter, nouveau temple de la vérité et de la liberté d’expression selon lui. Elon Musk a salué l’arrivée de Tucker Carlson en précisant toutefois “qu’aucun accord n’avait été conclu”. Avec cette annonce, Twitter poursuit sa transformation et les journalistes s’interrogent. Tucker Carlson pourrait bien couvrir la campagne présidentielle de 2024 sur le réseau social.