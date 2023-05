Turquie : Erdogan risque-t-il de perdre l’élection présidentielle ?

En Turquie, le premier tour de l’élection présidentielle se tiendra ce dimanche 14 mai. Le président sortant Recep Tayyip Erdoğan est en mauvaise posture et compte bien rattraper son retard après avoir mis sa campagne électorale sur pause en raison de problèmes de santé. Il est également très critiqué pour sa mauvaise gestion des séismes dévastateurs survenus en février dernier. Depuis, il multiplie les prises de parole sur les télévisions d’Etat, bénéficiant de 60 fois plus de temps de parole que son rival. Il peut aussi compter sur le soutien de Vladimir Poutine. Pour autant, le 14 mai prochain sera sans doute le scrutin le plus périlleux depuis son arrivée au pouvoir il y a 20 ans. Pour l’heure, les sondages le donnent perdant face à son grand rival, le leader de l’opposition socialiste Kémal Kılıçdaroğlu.