Ukraine : Emmanuel Macron franchit un cap dans le conflit

Alors qu’Emmanuel Macron cherchait jusqu’à présent à éviter toute escalade avec la Russie, le président de la République semble prêt à franchir un cap. Alors qu’il interdisait jusqu’à présent à l’Ukraine d’utiliser les missiles français pour frapper le territoire russe, Emmanuel Macron a changé d’avis dans un discours lors de son voyage en Allemagne. Une annonce qui a provoqué la colère de Vladimir Poutine, très menaçant dans une allocution. Reste à savoir si les alliés occidentaux vont suivre l’exemple du chef de l’Etat, alors que la Russie gagne de plus en plus de terrain en Ukraine.

En savoir plus sur Julien Bellver