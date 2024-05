Ukraine : l’avancée inquiétante de la Russie à Kharkiv

En une semaine, l’armée russe a conquis près de 280km² de terrain dans le nord-est de l’Ukraine, dans la région de Kharkiv. Du jamais vu depuis un an et demi et une avancée record qui inquiète les responsables ukrainiens. La preuve, Volodymyr Zenlensky s’est rendu sur place jeudi 16 mai pour soutenir les soldats blessés dans l’offensive. Notre correspondant Guillaume Ptak fait le point sur la situation dans la région, pulvérisée par les bombardements.

En savoir plus sur Paul Gasnier