Ukraine : les Américains jouent-ils volontairement la carte alarmiste ?

La situation en Ukraine se tend chaque jour un peu plus. Une guerre en Europe peut-elle vraiment avoir lieu dans les prochains jours ? C’est la thèse des autorités américaines qui multiplient les déclarations alarmistes, pourtant démenties sur place, à Kiev. La raison de cette différence de ton entre les États-Unis et l’Ukraine se trouve peut-être dans un article du New York Times qui explique la nouvelle stratégie de guerre d’information américaine.