Ukraine : les prisonniers de guerre exhibés sur les réseaux sociaux

Depuis plusieurs jours, on voit partout sur les réseaux sociaux des photos et des vidéos de soldats russes fait prisonniers par l’Ukraine pour montrer toute la force de résistance du pays. Pourtant, parce que même la guerre a ses règles, il est interdit par la Convention de Genève de 1949 d’exposer et d’humilier des prisonniers de guerre.