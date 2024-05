Ukraine : les troupes russes avancent, Volodymyr Zelensky appelle à l’aide

Les Ukrainiens eux-mêmes le disent ces derniers jours : l’armée russe a commencé à reprendre du terrain à l’Est de l’Ukraine. En Russie, on se félicite de ces petites victoires, mais on vise surtout la reprise des plus grandes villes du Donbass. Côté ukrainien, le commandant en chef de l’armée a tiré la sonnette d’alarme sur les chaînes de télévision, tandis que le président Volodymyr Zelensky demande l’accélération des livraisons d’armes. Avec comme lueur d’espoir l’arrivée de l’aide financière américaine, alors que 7 milliards ont déjà été débloqués par les Etats-Unis sur les 61 milliards annoncés et que Joe Biden se montre confiant.

