Ultra-riches vs militants écolos : un dialogue de sourds ?

Jet privé, yacht, Fashion Week : les ultra-riches et leur bilan carbone sont dans le viseur des associations écolos. Cette semaine, Paul Moisson, Héloïse Grégoire et Arthur Després sont allés à la rencontre des militants d’ATTAC et d’Extinction Rebellion pour assister à leurs opérations coup de poing, l’une au Bourget, l’aéroport des jets privés, l’autre à Antibes, lieu de villégiature privilégié des propriétaires de yacht de luxe.