Un 1er anniversaire sous fond de tensions avec Emmanuel Macron pour Elisabeth Borne

Et de un ! Elisabeth Borne fête son 1er anniversaire à Matignon avec un beau cadeau : l’assurance qu’Emmanuel Macron ne la mettra pas à la porte dans les prochains jours. C’est le chef de l’Etat lui-même qui l’a dit lors de son interview à TF1 lundi soir. Pourtant, selon les éditorialistes politiques, cette déclaration de soutien et de confiance cacherait de nombreuses fritures entre la Première ministre et le président.