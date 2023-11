Un accord tout proche pour la libération des otages à Gaza ?

Selon certaines sources diplomatiques, un accord n’aurait jamais été aussi proche dans le processus de libération des otages détenus actuellement par le Hamas. Des pourparlers qui semblent nettement s’accélérer ces dernières heures, selon Joe Biden et la Maison-Blanche, qui se dit confiante. En ce sens, la présidente du comité international de la Croix Rouge a rencontré ce lundi des représentants du groupe terroriste. Mais il y a surtout eu une déclaration du Premier ministre du Qatar dimanche, pays qui joue un rôle d’intermédiaire clé au sein du conflit entre Israël et le Hamas. Le pays du Golfe a de nouveau annoncé aujourd’hui que les négociations étaient dans leur phase finale. Même son de cloche pour le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, en visite au Qatar la semaine dernière. Alors quand, et comment ? Le gouvernement de Benyamin Netanyahou est pointé du doigt au sein de l’Etat hébreu pour ne pas en faire assez sur la question. Mais en ce moment même, des réunions ont lieu entre le chef d’Etat israélien, son gouvernement son cabinet de guerre, ainsi que son cabinet de sécurité afin d’en discuter.