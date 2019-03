Et si un acteur et humoriste devenait le nouveau président de l’Ukraine ? Le 31 mars, les Ukrainiens sont appelés aux urnes pour désigner leur futur président et Volodymyr Zelensky fait figure de favori. Malgré son manque d’expérience en politique, le comédien rompu aux réseaux sociaux, à la télévision et aux spectacles humoristiques pourrait bien devenir le nouveau chef de l’État. Baptiste des Monstiers l’a rencontré.