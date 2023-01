L’Atlas des sexualités à travers le monde

“L’Atlas Mondial des Sexualités” publié aux éditions Autrement dresse avec plus de 100 cartes un panorama des sexualités, à partir d'une géographie française, européenne et mondiale. La libération de la parole sur la sexualité bouscule le rapport à notre corps et la société doit faire face à de nouveaux enjeux autour des questions sexuelles.