Un commandant de CRS sur le LBD : "Si on les écoutait, on ferait du maintien de l'ordre avec des bouquets de fleurs"

Durant l'Acte XII des gilets jaunes, samedi 2 février, les équipes de Quotidien sont allées à la rencontre des forces de l'ordre, pour les questionner sur leur usage des LBD et les blessures de nombreux manifestants. Pour un commandant d'escadron de CRS, sur place, il faut "sortir du monde des bisounours". "Si on les écoutait, on ferait du maintien de l'ordre avec des bouquets de fleurs", s'agace-t-il, ajoutant que "c'est pas la rue qui commande, contrairement à ce qu'elle croit".