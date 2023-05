Un drapeau européen et toute la gauche s’embrase

12 étoiles jaunes sur un fond bleu, pour 1000 polémiques. Le drapeau européen s’invite à l’Assemblée nationale pour un débat qui s’annonce pour le moins tendu. Un député Renaissance veut le rendre obligatoire sur les frontons des mairies et cette seule proposition, plus symbolique qu’autre chose, a suffit à fracturer la gauche et à provoquer la colère de l’extrême droite.