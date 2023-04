Un écusson inspiré par Walt Disney a fait monter les tensions entre la Chine et Taïwan (si si)

L’image de l’écusson sur la manche de ce pilote taïwanais n’a pas arrangé la situation déjà tendue entre la Chine et Taïwan. L’écusson, inspiré de l’univers des dessins animés, comporte un ours noir assénant un coup de poing à un ours blond. L’ours noir représente Taïwan et l’ours blond, Winnie l’Ourson, à savoir le surnom très largement donné à Xi Jinping... L’image a été diffusée par le ministère de la Défense taïwanais et cela a suffit à faire monter la tension entre les deux pays.