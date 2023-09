Records de chaleur : un été suffoquant qui va laisser des traces

On a encore battu des records de chaleur ce mercredi 6 septembre aux quatre coins de l’hexagone. Un véritable effondrement climatique durant l’été et principalement ces dernières semaines, qui inquiètent les spécialistes et professionnels du climat. Certains médias en font même leurs principaux titres, mais Emmanuel Macron se veut pourtant lui rassurant sur le sujet, lui qui avait fait de ce sujet l’une de ses priorités durant sa deuxième campagne présidentielle, avec un agenda de planification écologique qui se fait toujours attendre.