Un imposteur s’incruste sur les podiums à la Fashion Week de New York

La Fashion Week de New York a réservé quelques scènes particulièrement loufoques, à l’image d’un combat de mannequins dans la boue, ou l’apparition d’un homme, charlotte sur la tête et sac poubelle sur les épaules. Ce dernier était en fait un imposteur et a finalement été intercepté par la sécurité.