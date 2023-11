Un nouveau féminicide bouleverse l’Italie

C’est le 105ème féminicide commis en Italie cette année. Le meurtre de Giulia Cecchettin, âgée de seulement 22 ans, a particulièrement ému le pays la semaine dernière. Les médias télévisés tournent en boucle sur le sujet. La jeune femme a été retrouvée morte dans un ravin, alors que son ex-petit ami a été arrêté en Allemagne après une cavale de plus de sept jours. Les membres du jury de l’émission équivalente d’« Un incroyable talent », ont même entamé le programme en dénonçant cette nouvelle atrocité, une de plus dans le pays. Une minute de bruit a été observée au sein de différentes universités du pays symboliquement, et ce pour montrer qu’il ne faut plus se taire face aux féminicides. De nombreuses manifestations ont eu lieu dans les rues italiennes durant la semaine. La sœur de la victime a caractérisé l’agresseur présumé comme « un enfant de la société patriarcale, imbibé de la culture du viol », pointant au passage du doigt l’Etat. La Première ministre, Giorgia Meloni, est elle accusée de ne pas en faire assez afin de lutter contre les violences faites aux femmes, et de favoriser une société patriarcale. Elle a tout de même demandé une accélération du calendrier législatif pour le vote d’une loi contre les violences faites aux femmes, adoptée par le Sénat.