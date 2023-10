Un nouveau jeu de société 49.3 pour Noël ?

Ce mercredi à l’Assemblée nationale, le gouvernement a déclenché son 14ème 49.3, désormais la conjonction la plus célèbre de la Vème république. Voilà un an que la même scène se répète encore et encore, qui commence par une prise de parole d’Elisabeth Borne, suivi notamment d’un départ des membres de La France Insoumise de l’hémicycle. Une nouvelle idée de jeu pour Noël. Pendant ce temps-là, les équipes de Quotidien attendent impatiemment qu’un 15ème soit annoncé afin de faciliter la tâche aux graphistes de l’émission et à Cybille, la monteuse du programme.