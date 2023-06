Un tee-shirt à 13 dollars en rupture de stock après la diffusion du dernier épisode de “Succession”

A l’occasion du dernier épisode de la série “Succession”, Marc Beaugé revient sur le style des ultra-riches et la tendance “quiet luxury” : des vêtements banals et très chers. Pendant 4 saisons, les personnages ont porté des manteaux Loro Piana à 8000 euros et des polos Brioni à 3000 euros. Mais dans le dernier épisode, Roman Roy est épuisé. Fini le “quiet luxury”, il porte un tee-shirt de supermarché à 13 dollars. Depuis la diffusion de l’épisode, le modèle est en rupture de stock dans tous les magasins.