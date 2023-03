Timing discutable pour la visite officielle de Charles III en France

La visite du souverain britannique en France se prépare depuis des mois entre Londres et Paris. Le programme très chargé du séjour de Charles III risque d’être bouleversé par la mobilisation contre la réforme des retraites. Ce qui ne passe pas pour un certain nombre de politiques et de manifestants, c’est le dîner de gala prévu à Versailles, jugé déplacé dans le contexte actuel. La visite ne devrait pourtant pas être annulée mais un important dispositif de sécurité a été mis en place par le préfet de police de Paris Laurent Nuñez. Si celui-ci se déclare confiant, ce n’est pas le cas de Buckingham Palace qui se préparerait à alléger considérablement le programme de la visite.