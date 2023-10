Une campagne de prévention contre l’alcool jugée beaucoup trop « feel good »

Une nouvelle campagne de prévention contre l’abus d’alcool chez les jeunes, en ces temps de rentrées universitaires, fait polémique. Notamment de par son slogan jugé un peu trop léger : « Boire aussi de l'eau si on consomme de l'alcool ». Depuis 24 heures, la campagne de prévention est attaquée de toutes parts sur les plateaux télévisés. Le deux poids, deux mesures avec la cigarette est pointé du doigt, surtout quand on sait que des spots publicitaires bien plus tranchants autour de l’alcool ont été retoqués par la ministère de la Santé. Le lobby du vin serait particulièrement influent dans ce domaine. La consommation d’alcool entraîne la mort de 49 000 personnes chaque année en France et est responsable de 30% des accidents mortels sur la route.