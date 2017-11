Une journée avec laura Flessel

Paul Larrouturou Nous vous avons suivi toute une journée, c’était vendredi. Première étape, votre bureau. A part le portrait du Président et les drapeaux, on a cru qu’on était à Décathlon.Donc avec Fanny Duvot et Charles Le Morvan, par sécurité, on est partis. Deuxième étape, Le complexe sportif Roger Petieu à Drancy. On vous a vu hyper à l’aise, pied nu, sur le tatami. Et très attentive sur le détail de votre palmarès. Coup de bol, on était avec vous à l’heure exacte où est tombé le remaniement. Extrait de Quotidien du 27 novembre 2017