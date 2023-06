Une montre Louis Vuitton à chaque bras, la stratégie publicitaire imparable de Jean Arnault

Jean Arnault, le fils de Bernard Arnault, était présent au défilé Louis Vuitton ce mardi 20 juin à Paris. Il a posé aux côtés de sa femme Zita d’Hauteville, son frère Frédéric et le rappeur Tyler, The Creator. Il ne portait non pas une, mais deux montres Louis Vuitton. En tant que directeur du marketing et de l’horlogerie de la marque, chaque bras est un support publicitaire.