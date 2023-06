Une plongée dans la bande-son de Jean-Michel Basquiat à la Philharmonie de Paris

“Basquiat Soundtracks”, une exposition dédiée à Jean-Michel Basquiat à la Philharmonie de Paris, explore les liens entre l’artiste et la musique grâce à des photos et une bande-son qui plonge dans le New-York des années 1980, entre jazz, hip-hop et rock underground, sur fond de graffitis et de danse.