Mort de Tina Turner : une vague d’hommages à l’icône du rock dans le monde entier

Depuis l’annonce de la mort de Tina Turner, une vague d’hommages se succède dans le monde entier. Reine du rock et de la soul, les superlatifs s’enchaînent pour qualifier la diva. On peut retrouver “Simply the best” à la Une de toute la presse internationale et de nombreuses stars lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux : Mick Jagger, Mariah Carey, Elton John, Christina Aguilera et aussi Joe Biden.