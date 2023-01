Uniforme à l’école : le RN remercie Brigitte Macron

Brigitte Macron n’est pas que Première dame. Sans fonction officielle, tenante d’un titre symbolique, l’épouse d’Emmanuel Macron se mêle de plus en plus de politique. Dernière preuve en date, son interview dans le Parisien et sa sortie sur son amour pour l’uniforme obligatoire à l’école. Une petite phrase qui a relancé la polémique et le débat politique qui n’est, il faut bien le dire, jamais très loin.