USA : la bulle "pure player" menace d'éclater

Grosse inquiétude aux Etats-Unis, où plusieurs sites d’informations ont d’énormes problèmes d’argent… On les appelle les « Pure Players »… Ce sont des sites qu’on consulte tous les jours. Comme Buzzfeed pour des infos légères mais aussi des enquêtes sérieuses. Le Huffington Post dirigé par Anne Sinclair en France. Il y a aussi le très célèbre VICE qui produit des reportages… Ces sites, ils ont des millions de lecteurs, de fans sur Facebook, de followers sur Twitter… Leur cible : les jeunes, qui ne sont plus beaucoup devant la télévision… Tout, ça, c’est bien beau… Mais aux Etats-Unis, on s’inquiète beaucoup depuis quelques jours. l'analyse de Julien Bellver - Extrait Quotidien du 23 novembre 2017