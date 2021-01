Vaccin: à ce rythme, il faudra 29 ans pour vacciner 1 million de Français

En savoir plus sur Yann Barthes

Le vaccin contre le Covid-19 est là, il existe, il est efficace et il est même arrivé jusqu’en France. Il paraît. Parce que pour l’instant, on est à une poignée de Français vaccinés, contre plusieurs millions en Chine, aux Etats-Unis et même au Royaume-Uni qui s’approche à grands pas de son millionième vacciné. Pour bien se rendre compte de la lenteur de la campagne de vaccination à la française, il faut remettre les choses en perspective. Le 27 décembre, Mauricette est la première française à recevoir le vaccin tant attendu. On en parle partout, les images font le tour des réseaux sociaux, des JT, des chaînes d’infos. Galvanisés, on vaccine 44 autres personnes le même jour. En une journée, on arrive donc au chiffre de 45 personnes vaccinées. Sur toute la France. Le 28 décembre, gros coup de mou après l’effet Mauricette, on ne vaccine plus que 10 personnes. Le 29, gros regain d’énergie, on en vaccine plus de 100, le 30, emporté par l’élan, la France vaccine 200 personnes d’un coup. Un record ! Le 31 décembre, petite baisse de régime – il fallait bien préparer le réveillon – seuls 20 personnes sont vaccinées. Mais 164 recevront leur injection le 1er janvier – alors que c’est férié ! Bref, on a fait les comptes grâce au site Covid Tracker et à ce rythme, on devrait avoir vacciné un million de Français d’ici approximativement 29 ans.