Vaccin AstraZeneca: la rédemption après des mois de galère

Après des mois de faux espoirs et de déconvenues, le vaccin AstraZeneca vient d’être autorisé pour tous, y compris pour les plus de 65 ans à qui il était encore déconseillé ces dernières semaines. Le vaccin, développé par des chercheurs d’Oxford en un temps record, partait pourtant pour être la Rolls Royce des vaccins, avant d’enchaîner les complications. On en parle avec Paul Gasnier.