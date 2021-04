Vaccination : des dizaines de "septième dose" du vaccin Pfizer jetées à la poubelle

Depuis plusieurs jours, la France veut accélérer sa campagne de vaccination. Problème : on continue aussi à jeter de nombreux vaccins. En cause, la fameuse « septième dose » des vaccins Pfizer. Le laboratoire avait initialement prévu de pouvoir extraire six doses de vaccin par flacon, mais rapidement les médecins ont réalisé qu’il était possible d’en extraire une septième. Sauf que, là encore, problème : les autorités sanitaires n’ont pas été très claires quant à l’utilisation de cette septième dose. Résultat : rien n’est organisé pour les distribuer et, chaque jour, ce sont donc des dizaines de doses qui partent à la poubelle au lieu d’être utilisées. Pour comprendre concrètement comment ça se passe, Azzeddine Ahmed-Chaouch, William Thorpe et Thibault Dautrevaux se sont rendus à l’ouverture du vaccinodrome installé dans les sous-sols du Stade de France.