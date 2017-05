Valérie Lemercier et Patrick Timsit nous présentent "Marie-Francine"  

"Marie-Francine", c'est une femme de 50 ans qui a un peu de mal à se trouver une place dans une société où la jeunesse a toutes les qualités. Produit et interprété par Valérie Lemercier, "Marie-Francine", le film, fera son entrée sur grand écran le 31 mai prochain. On a reçu ce soir l'actrice et productrice, ainsi que son "prince charmant" à l'écran, Patrick Timsit.