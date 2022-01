Valérie Pécresse chez Bourdin, ce qu’il fallait traduire

Jean-Jacques Bourdin inaugurait sa nouvelle émission, « La France dans les yeux » en recevant Valérie Pécresse mardi soir. Pendant deux heures et demie, la candidate a répondu aux questions du journaliste et de la poignée de Français présents sur place. Pendant deux heures et demie, Valérie Pécresse a surtout enchaîné les punchlines comme autant de phrases préparées et marketées.