Valérie Pécresse élue : week-end de montagnes russes chez LR

À droite, l’élection du candidat LR pour 2022 ressemblait beaucoup à des montagnes russes ce week-end. Samedi, après la victoire de Valérie Pécresse, on a cru l’espace d’un instant que l’unité serait possible derrière la gagnante. C’était sans compter Éric Ciotti, second déçu de la course au Congrès, prompt à saboter la fusée Pécresse avant même son décollage, quelques heures à peine après sa victoire.