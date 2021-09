Valérie Pécresse prise à son propre jeu

Valérie Pécresse était en déplacement à Pantin ce week-end. À première vue, il s’agissait d’un déplacement classique de personnalité politique en campagne. Très vite, on s’est aperçu que quelque chose avait changé : d’ordinaire, lors d’un déplacement politique, la personnalité et les journalistes qui la suivent forment un tout. Il n’y a pas le politique ET les journalistes, il y a un package. Désormais, les caméras sont perçues différemment : puisque plus personne n’est dupe des opérations de com’ des politiques, tout le monde prend les caméras à parti.