Valérie Pécresse s’agace de la présence de journalistes ? Une petite mise au point s’impose

Valérie Pécresse a cette fâcheuse tendance à se plaindre de sa médiatisation. Lorsqu’elle est en déplacement quelque part, elle rappelle souvent les journalistes à l’ordre, en leur demandant de lui laisser « de l’air ». Comme si leur présence forcée, imposée, l’étouffait. Alors on voudrait rappeler ceci à ceux qui pensent que les journalistes ont le super-pouvoir de se retrouver par hasard pile poil au même endroit et à la même heure que Valérie Pécresse afin de la harceler : la réponse est non. Si les journalistes sont sur place au moment opportun, c’est parce que l’équipe de Valérie Pécresse les appelle et leur donne rendez-vous.