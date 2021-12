Valérie Pécresse visite à son tour le site de l’usine FerroPem

Après sa victoire au Congrès LR, Valérie Pécresse veut donner l’image d’une famille politique soudée et unie. Pour réussir, elle s’est donc affichée toute la semaine aux côtés de ses anciens adversaires : lundi chez Éric Ciotti, mardi avec Philippe Juvin, mercredi avec Michel Barnier et jeudi, elle sera auprès de Xavier Bertrand. Ce mercredi, Valérie Pécresse était donc sur les terres de Michel Barnier, en Savoie. Ça tombe bien : c’est aussi en Savoie que se trouve l’usine FerroPem où défilent les candidats à l’élection présidentielle depuis quelques mois. Pour cause, menacée de 221 suppressions d’emploi, l’usine est vite devenue le symbole de l’industrie française en souffrance et donc un marqueur de cette campagne présidentielle.