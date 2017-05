Vanessa Paradis et Emmanuel Macron invités à l'anniversaire de Line Renaud  

C'est une photo qui avait été publiée il y a quelques semaines sur Instagram : Line Renaud soufflait ses bougies d'anniversaire accompagnée par Johnny Hallyday, Stéphane Bern, Vanessa Paradis et Emmanuel Macron. Le 12 septembre, c’était le 1er numéro de Quotidien. pour lancer la nouvelle émission de Yann Barthès, il fallait une marraine super classe : Vanessa Paradis. Curieusement, l'actrice et chanteuse n'était jamais venu sur le plateau. C'est donc chose faîte aujourd'hui, ou l'ex lolita revient sur ses projets, comme les prochains films de Guillaume Gallienne, Samuel Benchetrit ou Cecilia Rouaud, la liste des choses qu'elle aime, ces projets musicaux et Cannes évidemment.