Vendredi transpi : course à l'Elysée et candidats essoufflés  

Aujourd’hui on va s’intéresser aux candidats et à leur pratique du sport. Bon alors, pour certains, on a essayé mais on n'a pas trouvé. Ce qui est tout à fait dommage, parce que l'idée d'un Jacques Cheminade en maillot de football le dimanche matin à Vincennes, ça nous disait bien. A J-2 de l'élection, Etienne Carbonnier revient sur les hobbies sportifs des présidentiables, qui entrevoient la ligne d'arrivée du marathon qu'est la course à l'Elysée.