Vendredi Transpi - La classique cycliste la plus sacrée de l'année  

Depuis le début de la saison on a parler de championnats un peu particulier mais là je crois qu’on a trouvé la compétition la plus pointue : le 18ème championnat de France du Clergé, et cette année y avait près d’une soixantaine de participants, fans de la petite reine. Et ces prètres font tout comme les pros : super matos, contrôle anti-dopage et même épilation. Etienne Carbonnier revient sur cette course cycliste pas comme les autres