Vendredi Transpi' : Zen, soyons zen !

Aujourd’hui on va parler d'un sport qui est de plus en plus à la mode, on est entre sport et méditation. Emmanuel le Ber et Allan Savary sont allé tester tous les types de yoga, on en a vu du aérien, à l’aveugle et du un peu violent. On a beaucoup aimé le yoga du rire, c’est tordant. Aujourd’hui le yoga s'accorde de plus en plus avec la musique. Pour aider à la relaxation il y a le chant aussi, on a croisé plein de chanteurs. On est même tombé sur Le fan club de Joey Starr... Extrait de l’émission Quotidien du 25 octobre 2017 – Deuxième Partie