Victoire de Georgia Meloni : l’extrême droite européenne jubile

Après la victoire de Giorgia Meloni et sa coalition de droite aux élections législatives en Italie, les réactions se multiplient en Europe. Le Hongrois Viktor Orban jubile, tout comme Marine Le Pen ou Eric Zemmour qui rêverait d’une telle victoire en France Du côté des Républicains et de la majorité en revanche, on se fait plus discrets.