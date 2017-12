Vincent Dedienne fait son grand retour dans Quotidien. Depuis qu'il est parti en tournée, l'humoriste a appris beaucoup de choses ! Mais qu'est ce que c'est exactement une tournée ? Et qu'est ce que ça fait d'en faire partie ? Vincent Dedienne vous explique tout ça et plus encore dans Quotidien ! Extrait de l’émission Quotidien du vendredi 11 décembre 2017 – Partie 2