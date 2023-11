Invité : Vincent Lemire se livre sur les suites d’une éventuelle fin de conflit entre Israël et le Hamas

Le grand historien, Vincent Lemire, est l’invité de Quotidien mardi 21 novembre. Celui qui a notamment dirigé le centre de recherches français à Jérusalem et auteur de différents livres sur la ville-sainte est de retour sur le plateau de l’émission, un mois après sa première venue le 19 octobre dernier. L’auteur de « Histoire de Jérusalem » s’exprime dans un premier temps sur ce qui l’a le plus frappé depuis un mois, et sur le niveau actuel du débat en France autour du conflit israélo-palestinien. L’enseignant à l’Université Paris-Est tente de décrypter les négociations qui mèneraient selon toute vraisemblance à une prochaine libération des otages à Gaza, comme l’indique le Qatar. L’auteur se livre sur le nombre d’otages qui pourraient être libérés, et sur les conséquences à moyen et long terme d’une trêve annoncée. Il tente également d’en dire plus sur le type de sortie de crise envisagée, alors que selon lui les deux peuples courent un véritable risque existentiel. Vincent Lemire aborde ensuite l’autre brûlant sujet autour de la situation en Cisjordanie et son évolution, et les conditions envisageables pour Israël de créer un Etat palestinien. Enfin, il se penche sur les images impressionnantes de manifestations propalestiniennes tout autour du monde.