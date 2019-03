Vincent Lindon est à l'affiche de "Dernier amour", dans lequel il incarne Casanova, le plus grand des séducteurs et des libertains. Et justement, le libertinage, est-ce un tabou ? Pour Vincent Lindon, qu'il s'agisse de sexualité ou de tout autre aspect de la vie, pourquoi empêcher, ou s'empêcher, de faire ce que l'on veut, tant que on n'ennuie personne ?