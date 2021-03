Violences entre jeunes : qui sont les responsables ?

Ces dernières semaines, les affaires de violences entre jeunes issus de bandes rivales se multiplient dans les JTs. Peut-on pour autant parler d’une augmentation de la violence ? La jeunesse est-elle vraiment plus violente que ses aînés ? Et si c’est le cas, qui est responsable de la violence entre ces jeunes ? On en parle avec Paul Gasnier.